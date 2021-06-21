В Москве от коронавируса можно привиться в семи офисах "Мои документы"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В Москве в семи офисах "Мои документы" можно пройти бесплатную вакцинацию от коронавируса, мобильные бригады медицинских специалистов работают каждый день, говорится в понедельник на официальном сайте мэра столицы.

Речь идет о шести флагманах (Центрального, Южного, Юго-Западного, Юго-Восточного, Восточного и Северного административных округов) и центре госуслуг района Ясенево на Новоясеневском проспекте, 9. Во флагманских офисах мобильные бригады принимают жителей в 10:00-21:00, в центре госуслуг Ясенева - в 08:00-19:30.

Во всех пунктах есть специальное оборудование для хранения вакцины, там соблюдаются санитарно-эпидемиологические требования, нужные для этого. Специалисты офисов помогают сориентироваться в центре и заполнять документы. Врач осматривает пациентов перед вакцинацией, а также наблюдает их полчаса после прививки. Предварительная запись не нужна.

Москва находится на первом месте среди регионов РФ по числу заразившихся коронавирусом. Главный санитарный врач города Елена Андреева 16 июня обязала провести вакцинацию 60% сотрудников предприятий, работающих в сферах услуг, торговли, общепита, транспорта, ЖКХ, здравоохранения, образования, соцзащиты, а также театров, кинотеатров, концертных залов, фитнес-клубов, салонов красоты.