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Непривитых сотрудников администрации Краснодара, заразившихся коронавирусом, лишат премий

Общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 50 452

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, которые не привились и заразились коронавирусом, до конца года будут лишать премий и надбавок. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил мэр города Евгений Первышов.

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"Если у нас будет выявлен факт заболевания коронавирусом среди сотрудников администрации города Краснодара и, если будет выяснено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавируса, значит, данный сотрудник будет лишен всех премий и надбавок, будет работать до конца года за голый оклад", - сказал Первышов.

По данным на утро понедельника, в Краснодарском крае общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 50 452. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 887,6. Выздоровели 44 845 жителей. Умерло - 3 256.

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