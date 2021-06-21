Непривитых сотрудников администрации Краснодара, заразившихся коронавирусом, лишат премий

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Сотрудников администрации города Краснодара и подведомственных учреждений, которые не привились и заразились коронавирусом, до конца года будут лишать премий и надбавок. Об этом в ходе аппаратного совещания заявил мэр города Евгений Первышов.

"Если у нас будет выявлен факт заболевания коронавирусом среди сотрудников администрации города Краснодара и, если будет выяснено, что этот сотрудник у нас не прививался от коронавируса, значит, данный сотрудник будет лишен всех премий и надбавок, будет работать до конца года за голый оклад", - сказал Первышов.

По данным на утро понедельника, в Краснодарском крае общее число подтвержденных случаев COVID-19 в регионе составляет 50 452. Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения равен 887,6. Выздоровели 44 845 жителей. Умерло - 3 256.