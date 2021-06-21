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Пандемия COVID-19

В Саратовской области число заразившихся COVID-19 за сутки превысило число выздоровевших

С начала пандемии в регионе выявили 65 076 случаев заражения

САРАТОВ, 21 июня. /ТАСС/. Количество выявленных случаев коронавируса в Саратовской области за минувшие сутки достигло 120, выздоровели за тот же период 94 человека, сообщает правительство региона в понедельник.

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Общее число заболевших в регионе превышает 65 тыс. человек.

"В регионе за сутки выявили 120 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших COVID-19 составляет в Саратовской области 65 076 человек. Выздоровели с начала пандемии 61 959 человек, из них за сутки - 94 человека", - говорится в сообщении.

Статистика по числу заражений коронавирусом в Саратовской области несколько снижалась в мае, затем число заболевших за сутки постепенно начало расти. В связи с этим медики разворачивают дополнительные койки, которые ранее сворачивали - 18 июня было развернуто 130 новых коек в ковидных госпиталях.

Последний раз 120 заболевших за сутки выявили месяц назад.

В регионе сохраняется масочный режим в общественных местах, транспорте, работодателям рекомендовали в приоритетном порядке осуществлять перевод работников старше 65 лет на дистанционную форму работы.

Теги
РоссияСаратовская областьПандемия COVID-19
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