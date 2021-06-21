В городах Дальнего Востока появились очереди желающих привиться от коронавируса

ХАБАРОВСК, 21 июня. /ТАСС/. Жители городов Дальнего Востока выстроились в очереди, чтобы сделать прививку от коронавируса. Региональные власти отметили возросший интерес к вакцинации на фоне роста заболеваемости, сообщили ТАСС в министерствах здравоохранения субъектов.

Во всех регионах Дальнего Востока отмечают рост заболеваемости коронавирусом. Из-за этого власти вновь вводят ограничения, отменяют массовые мероприятия, сокращают часы работы заведений общепита, культурных и спортивных учреждений.

"В последние дни амурчане стали гораздо активнее обращаться в пункты вакцинации. Привиться можно в любой поликлинике. <...> Особенно ценно, что на вакцинацию сейчас заторопились и молодые люди, которые прежде проявляли некоторую беспечность в этом вопросе. Безусловно, людей подстегивает третья волна COVID-19", - говорится в распространенном релизе Министерства здравоохранения области.

Накануне на набережной Амура в Благовещенске желающие сделать прививку выстроились в длинную очередь к прививочному пункту. "Медики запланировали привить порядка 30 человек, но желающих оказалось в несколько раз больше. <...> Благовещенцы и гости города активно шли за прививкой. Через час стало понятно, что заготовленной вакцины не хватит на всех, мы подвезли еще партию препарата. В итоге бригада работала дольше, чем было запланировано, прививки поставили более ста человек", - приводятся в сообщении слова Евгения Жарновникова - главного врача городской поликлиники № 3, организовавшей вакцинацию на набережной.

Спрос в Бурятии, на Камчатке и Сахалине

Ухудшение эпидемиологической обстановки и рост числа заболевших повлияли и на жителей Бурятии. "В условиях роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в Бурятии регистрируется высокий спрос на вакцинацию, - сообщили ТАСС в Минздраве республики. - Люди активнее идут, много молодежи, прививаются трудовые коллективы, люди старшего поколения также прививаются". В регионе доступны все три вакцины, которые имеют регистрационное удостоверение на территории РФ. Привились свыше 151 тыс. человек, завершили вакцинацию более 115 тыс.

На Камчатке также отметили увеличение интереса к вакцинации. Как рассказали ТАСС в краевом Минздраве, на горячую линию оперштаба каждый день поступают вопросы от желающих пройти вакцинацию. "Люди спрашивают, как и где можно сделать прививку, к каким побочным эффектам стоит готовиться. В последнюю неделю количество подобных звонков увеличилось, что говорит о растущем интересе населения к вакцинации. Всего с начала пандемии на Камчатке первой дозой вакцины привиты более 37 тыс. человек, завершили вакцинацию более 32 тыс. камчатцев", - сказали в Минздраве.

Аналогичная ситуация отмечается и на Сахалине. "Особенно повысилась активность в утреннее время, люди приходят к открытию пунктов. Стараемся урегулировать ситуацию, направляем дополнительные бригады, открываем новые точки, увеличиваем количество мобильных точек", - рассказали в областном Минздраве. Небольшое увеличение количества желающий сделать прививку от коронавируса отметили и в Приморье. Очереди в разное время наблюдают на всех развернутых в крае пунктах вакцинации, сообщили в региональном Минздраве. В Еврейской автономной области и в Хабаровском крае ажиотажа и длинных очередей на прививку нет, но власти при необходимости готовы увеличить количество прививочных пунктов.