ГИБДД с 2025 года при сдаче экзаменов может использовать машины с беспилотными системами

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госавтоинспекция с 2025 года планирует начать использовать при сдаче экзамена на права машины с программно-техническим комплексом, как в автомобилях-беспилотниках. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД РФ.

"Разработка программно-технического комплекса, предназначенного для помощи экзаменаторам при проведении практического экзамена в условиях дорожного движения, оснащение ими экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, а также разработка нормативно-правовых актов, обеспечивающих использование указанных комплексов, предусмотрены в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Сроки реализации перечисленных мероприятий запланированы на 2025-2030 годы", - говорится в ответе МВД на запрос ТАСС о сроках появления автомобилей с беспилотными системами в подразделениях ГИБДД.

Ранее ряд СМИ со ссылкой на замглавы ГИБДД Николая Шеюхина сообщали о том, что Госавтоинспекция рассматривает возможность использовать на экзаменах машины с системой беспилотных автомобилей. По его словам, такой автомобиль будет оснащен камерами, сенсорными педалями и планшетом-инспектором, своего рода навигатором с оцифрованной дорогой, который сможет заложить маршрут и озвучить его кандидату в водители.