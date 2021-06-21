{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Порядка 1,5 тыс. человек с коронавирусом госпитализировали за неделю в Подмосковье

Запись на вакцинацию в регионе увеличилась в четыре раза, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Еще около 1,5 тыс. человек с коронавирусом было госпитализировано в Подмосковье за последнюю неделю. Об этом сообщил в понедельник в ходе совещания с правительством и главами городских округов губернатор Московской области Андрей Воробьев.

"Мы по-прежнему работаем в очень напряженном режиме в системе здравоохранения. За прошлую неделю у нас на койках прибавилось порядка 1,5 тыс. человек. Приняты меры по обязательной вакцинации определенной категории работников, и мы видим большое желание сделать прививку. Пункты работают и в выходные дни, и даже ночью. А запись увеличилась в четыре раза", - сказал губернатор.

Он отметил, что Подмосковье своевременно получает необходимое количество вакцин.

Ранее сообщила зампред правительства Московской области - министр здравоохранения региона Светлана Стригункова, специалисты отмечают рост ежесуточной заболеваемости коронавирусом в Подмосковье на 53%, число госпитализаций возросло на 70% за две недели.

Всего в России выявлено 5 316 826 случаев заражения коронавирусом в 85 регионах. За весь период зафиксирован 129 361 летальный исход, выздоровели 4 869 972 человека. В Подмосковье зарегистрировано 290 542 случая.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
Более 100 заведений общепита в Москве планируют создать COVID-free пространства
Ходить в рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг
Читать полностью