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Пандемия COVID-19
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Власти Подмосковья сообщили о рекордном количестве заразившихся коронавирусом за сутки

Количество заразившихся за сутки достигло 1,8 тыс. человек, сообщила министр здравоохранения региона Светлана Стригункова
© Владимир Смирнов/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Количество заразившихся коронавирусной инфекцией в Московской области за сутки составило 1,8 тыс., это максимальное значение с начала пандемии. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

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"За неделю количество пациентов с подтвержденным лабораторным вирусом выросло на 3%, или на 8,5 тыс. человек. Количество выявления в сутки достигло 1,8 тыс. человек. Это наш абсолютный рекорд. Ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению заболеваемости за день", - сказала Стригункова.

Она отметила, что за прошедшую неделю для пациентов с коронавирусом развернуто дополнительно более 2 тыс. коек. Среднесуточное количество госпитализаций составляет более 1 тыс. человек.

"По факту у нас возрастная группа с 20 до 29 лет пациентов в стационарах увеличилась на 1% (за две недели). Остальные группы до 50 лет начали сокращаться, но 20-29 лет она растет", - добавила Стригункова.

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