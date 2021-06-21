После вспышки коронавируса в "Артеке" в обсерватор поместили около 60 детей и 16 вожатых

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Отдыхавшие в Международном детском центре "Артек" 12 школьников, у которых выявлен коронавирус, переносят его в легкой форме. Кроме них, в обсерватор помещены 60 детей и 16 вожатых, контактировавших с зараженными, сообщил ТАСС в понедельник директор "Артека" Константин Федоренко.

"У нас на сегодняшний момент в обсерваторе находятся 60 детей - это контактные, а в медицинских учреждениях находятся 12 детей - те, у кого подтвержден ковид. Сейчас изолированных контактных вожатых - 16 человек", - рассказал Федоренко. Он пояснил, что все заразившиеся дети - школьники из Москвы и Московской области. Возраст детей, оказавшихся в больнице и обсерваторе - от девяти до 15 лет.

По словам директора центра, дети с коронавирусом переносят его практически бессимптомно. В "Артеке" находятся 2 535 детей из 82 субъектов РФ. Всех детей с изменениями состояния здоровья (повышение температуры, наличие насморка, воспаленное горло) направляют в медучреждение, чтобы сохранить эпидобстановку в лагере. "И если подтверждается, что есть ковид, то мы с Роспотребнадзором проводим эпидрасследование, выявляем круг контактных, и этих контактных по маршрутной карте мы отправляем как заболевших, так и контактных", - сказал директор "Артека".

Он отметил, что зараженных направляют в госпитали Ялты и Севастополя, контактировавших с ними детей и сотрудников лагеря - в обсерваторы Евпатории и Армянска. Сотрудники "Артека" поддерживают связь и с лечебными учреждениями, и с родителями заболевших. Каждые три дня детям, находящимся в обсерваторе, привозят дополнительные продукты (фрукты, соки и сухие пайки) и бытовые принадлежности, а также настольные игры. Кроме того, педагоги продолжают работать с детьми онлайн.

Федоренко отметил, что в "Артеке" в течение всего года с момента возобновления приема детей действуют усиленные меры безопасности, у сотрудников проверяют на коронавирус методом ПЦР, и к началу июньской смены среди 2 тыс. проверенных работников ни у одного не выявили коронавирус. "Фактически, внутри "Артека" - чистая зона", - отметил собеседник.

Ливни в Ялте

По словам Федоренко, прошедший в конце прошлой недели в Ялте ливень не причинил серьезного ущерба Международному детскому центру "Артек", на территории были повреждены только сети связи.

"Не пострадали от чрезвычайной ситуации. <…> Частично связь нарушена внутри "Артека" - интернет. Думаю, в течение нескольких дней мы это все восстановим", - сказал директор "Артека".

Он уточнил, что также есть повреждения инфраструктуры на подъезде к "Артеку", за его периметром. Однако все системы жизнеобеспечения лагеря исправны.

Циклон над Крымом с ночи четверга стал причиной сильных дождей и усиления северо-западного ветра, был объявлен режим ЧС регионального масштаба. На Южном берегу Крыма основной удар стихии пришелся на Ялту, в одном из поселков которой - Гурзуфе - находится "Артек".