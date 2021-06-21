Минпросвещения разработает памятку для школьников по дистанционному обучению

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Минпросвещения России разработает памятку для школьников и учителей по удаленному обучению, где будут описаны возможные трудности дистанционного формата, сообщила в понедельник пресс-служба министерства.

По инициативе главы министерства Сергея Кравцова была запущена горячая линия по сбору предложений по улучшению качества образования. По итогам первых 20 дней работы собрано и проанализировано свыше 1400 предложений.

"Среди предложений, уже запущенных в проработку департаментами министерства, также методическая памятка учащимся и преподавателям на случай периода дистанционного образования из-за чрезвычайных обстоятельств (например, в период пандемии и др.), предложеннная аспирантом НИЯУ МИФИ и прошедшая общественную экспертизу на портале preobra.ru. Данная памятка посвящена особенностям работы "дистанционных систем", а также описывает трудности, с которыми могут столкнуться обучающиеся при использовании дистанционных технологий, и пути их решения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в тройку тем, наиболее волнующих сегодня педагогическое и родительское сообщество, также вошли вопросы совершенствования механизмов проведения ЕГЭ и ОГЭ, вопросы безопасности образовательного пространства, предложения по корректировке внедрения цифровой образовательной среды.

В ответ на предложение ввести учебники общего образца для всех школ по каждому предмету в пресс-службе отметили, что в этом году ведущие научные коллективы Института стратегии развития образования, подведомственного Минпросвещения, разработают и выпустят новые примерные рабочие программы по учебным предметам, которые установят обязательную часть содержания учебных предметов, а также утвердят распределение обязательного предметного содержания по годам обучения. "Все, что делает министерство, все изменения, которые мы проводим для того, чтобы наша страна устойчиво заняла место лидера в вопросах школьного образования, все это прежде всего должно отвечать ожидания и интересам наших граждан. Мы не сможем этого достичь, не имея постоянно тесной обратной связи с людьми, поэтому мы продолжим эту работу, продолжим анализ всего, что поступает в наш адрес, и будем учитывать и опираться на просьбы родителей, просьбы учителей, прорабатывая те или иные решения", - приводятся в сообщении слова Кравцова.

Для детальной проработки поступающих предложений министерство проведет общественные слушания в середине июля.