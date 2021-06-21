В Европе и Азии смягчают ограничения из-за коронавируса. В Америке - усиливают

К примеру, в Италии и Франции отменяется комендантский час. В Чили, напротив, его вводят

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Европейские страны на фоне довольно высоких темпов вакцинации и снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией одна за другой ослабляют ограничительные меры. В Азии и Америке их, напротив, продлевают и даже ужесточают из-за быстрого распространения так называемого индийского штамма, который, по оценке специалистов, заметно заразнее предшественников. ТАСС собрал главные решения о смягчении или усилении ограничений за рубежом. Европа В Италии с понедельника отменяется комендантский час, действовавший почти девять месяцев. По-прежнему обязательно носить маску даже на улице и соблюдать социальную дистанцию.

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Сохраняются ограничения на число посетителей зрелищных мероприятий, а для крупных торжеств и путешествий введен сертификат с информацией о вакцинации, перенесенном заболевании или отрицательном результате теста на коронавирус. Свободно въезжать в страну с отрицательным тестом могут граждане государств Евросоюза, а также США, Канады и Японии. Во Франции с понедельника отменяют не только комендантский час, но и маски на улице. Носить их придется только в помещениях, транспорте, на стадионах и рынках, а также в очередях. С субботы, 26 июня, ограничительные меры смягчат в Испании и Нидерландах: в первой отменят обязательное ношение масок на улице, во вторых - в магазинах и других помещениях, где можно соблюдать социальную дистанцию в 1,5 м (но не в общественном транспорте). Кроме того, в Нидерландах станет можно без ограничений ходить в гости, кафе и бары смогут принимать неограниченное число посетителей, будет отменена рекомендация по возможности работать из дома. Главное исключение - Великобритания. Ее власти из-за новой вспышки, связанной с индийским штаммом, отложили отмену ограничений с 21 июня на 19 июля. Америка и Австралия Министерство внутренней безопасности США продлило ограничения на въезд в страну с территории Канады и Мексики до 21 июля. При этом президент Джо Байден заявил, что Соединенным Штатам, скорее всего, не потребуется новый локдаун из-за индийского штамма.

В некоторых странах Латинской Америки из-за подъема заболеваемости ограничительные меры ужесточают: так, в столице Мексики с понедельника приостановлены очные занятия в школах, а в Чили введен комендантский час (с 22:00 до 05:00), причем в остальное время выходить на улицу можно только со специальным пропуском или работникам жизненно важных предприятий. С понедельника ограничительные меры вводятся в Сиднее: жителям семи центральных и юго-восточных районов города придется носить маску в общественных местах, а число участников любых мероприятий в помещениях ограничено 20. Как и США, Австралия не торопится открывать границы: по словам премьер-министра Скотта Моррисона, они останутся закрытыми до декабря 2022 года. Азия В понедельник в семи префектурах Японии, включая Токио, Киото и Осаку, режим чрезвычайной ситуации сменен режимом усиленных мер, который продлится до 11 июля. Кафе и барам предписано закрываться в 20:00, но теперь до 19:00 разрешена продажа алкоголя. Правда, в Токио и Осаке в барах пить можно только одному или вдвоем и только полтора часа.