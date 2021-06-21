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Пандемия COVID-19

В подтопленной больнице под Красноярском испорчено 1,5 тыс. доз вакцины от COVID-19

Инцидент произошел в городской больнице Сосновоборска

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Поврежденная кровля в городской больнице Сосновоборска под Красноярском не выдержала проливных дождей, которые прошли в центральных и южных районах края в воскресенье. В результате здание было подтоплено, и уничтожены 1,5 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в министерстве здравоохранения региона.

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О подтоплении больницы, повреждении оборудования и испорченной вакцине ранее сообщили местные СМИ. В министерстве подтвердили информацию по вакцине.

"Сейчас направляем туда дополнительные дозы вакцины, поэтому приостановки вакцинации не будет", - сообщили в министерстве, уточнив, что всего было уничтожено 1,5 тыс. доз вакцины.

По информации министерства здравоохранения, подрядчику поручено загерметизировать поврежденную кровлю. Пациенты переведены в соседнее крыло здания больницы, оказание медицинской помощи не приостановлено.

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