В Подмосковье ковидный госпиталь в парке "Патриот" возобновит работу с 21 июня

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке "Патриот" в Московской области с понедельника возобновит свою работу. Об этом сообщила зампред правительства - министр здравоохранения Подмосковья Светлана Стригункова в понедельник.

"Сегодня мы открываем "Патриот", у нас начинает принимать расширенно клиника ФМБА. У нас в плане до 10 июля 1,5 тыс. коек, в основном это "Патриот", - сказала она на совещании с участием губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Временный мобильный госпиталь, развернутый силами Минобороны РФ на базе конгрессно-выставочного центра в подмосковном парке "Патриот", работал до середины февраля. Там прошли лечение 6 657 пациентов с коронавирусом. Ранее власти Подмосковья приняли решение возобновить работу временного госпиталя в парке "Патриот" в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Всего там планируется открыть 1 420 коек.

Стригункова добавила, что количество коек, которые были открыты дополнительно за прошедшую неделю, составило более 2 тыс. Они созданы в том числе в Волоколамске, Балашихе, Одинцово, Королеве. Среди крупных объектов - госпиталь ветеранов войн на 500 коек. Также накануне был открыт на прием пациентов с коронавирусной инфекцией Балашихинский родильный дом.

"Я бы хотела сразу еще обратиться к главам Ногинска и Люберец. Сегодня у нас коллеги поехали на ФОКи, которые были раньше перепрофилированы, <...> мы эти ФОКи будем возвращать на прием пациентов с коронавирусной инфекцией. <...> Это плюс еще 500 коек минимум. Сейчас основная задача будет развернуть в течение недели эти госпитали", - рассказала она.