В России выявили 17 378 случаев заражения коронавирусом за сутки

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 378, до 5 334 204. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

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В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области, Республике Северная Осетия - Алания (по 0,06%), в Республике Ингушетия (0,07%).

В частности, за сутки было выявлено 1 811 случаев в Московской области, что стало максимальным значением с начала пандемии (против 1 638 днем ранее), 1 046 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Нижегородской области, 243 - в Республике Бурятия, 199 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 326 070 человек.

Вылечившиеся и умершие

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 8 361, до 4 878 333.

Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 91,5% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 440 против 450 днем ранее, до 129 801.

Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,43%, следует из данных штаба.

Ситуация в Москве

Число заразившихся коронавирусной инфекцией в Москве возросло за сутки на 7 584 против 8 305 днем ранее, до 1 294 154.

В относительном выражении прирост числа заболевших, по данным штаба, составил 0,59%.

За сутки в Москве зарегистрировали 79 смертей из-за коронавируса (против 81 днем ранее), их общее количество достигло 21 512, следует из сообщения штаба.