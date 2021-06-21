Более 100 заведений общепита в Москве планируют создать COVID-free пространства

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Свыше 100 заведений общественного питания в Москве вошли в реестр участников эксперимента по созданию пространств для вакцинированных. Об этом свидетельствуют данные реестра, размещенного на сайте Московского инновационного кластера.

"К сожалению, число заболевших новой коронавирусной инфекцией и количество госпитализаций растет. Эпидемиологическая ситуация в Москве остается напряженной. Власти вынуждены закрывать для посетителей места общего пользования. В соответствии с указом мэра Москвы № 33-УМ от 18 июня 2021 г., в городе Москве проводится эксперимент, цель которого - сохранить доступность услуг общественного питания для горожан с подтвержденным иммунитетом к COVID-19", - говорится на сайте.

В число заведений, вошедших в реестр в качестве участников, значатся "Тануки", "Мост Лаундж", "Текила бар энд бум", "Садко", "Рок-н-ролл", "Островная кухня", "Лето близко" и другие. Полный список доступен на сайте кластера.

Эксперимент по созданию "бесковидных" зон в московских заведениях общепита планируется провести 19-29 июня. Ходить в рестораны, подключившиеся к эксперименту, смогут только те горожане, которые завершили вакцинацию и готовы подтвердить это соответствующим QR-кодом с сайта госуслуг. Официанты, хостес, бармены и другие сотрудники, находящиеся в зале с посетителями, продолжат носить перчатки и маски.

При этом от заведения, участвующего в эксперименте, не будут требовать полной вакцинации персонала, - достаточно 60% от общего числа сотрудников. Также исключение сделают для детей, которых пока не разрешено прививать от коронавируса: несовершеннолетние смогут посещать "бесковидные" заведения в сопровождении привившихся родителей и иных законных представителей.