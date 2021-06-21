{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Санкт-Петербурге побит третий подряд суточный температурный рекорд

В утренние часы столбик термометра поднялся до 30,7 градуса
© Петр Ковалев/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Третий кряду погодный рекорд побит в Санкт-Петербурге. Уже в утренние часы в понедельник столбик термометра поднялся до 30,7 градуса, таким образом оказался перекрытым прежний максимум 2006 года, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

На эту тему
Как избежать теплового удара и защититься от жары
Как избежать теплового удара и защититься от жары

"Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Температура сейчас 30,7 градуса. Максимум - 30,4 - был в 2006 году. Сколько сегодня будет экстремум, пока не понятно", - сказал Колесов, добавив, что это третий рекорд подряд.

Во вторник "тоже готовимся к рекорду", добавил собеседник агентства.

В субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году.

Теги
РоссияЛенинградская область
Роспотребнадзор организовал контроль за эпидемиологической ситуацией в Крыму
Читать полностью