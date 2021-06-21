В Санкт-Петербурге побит третий подряд суточный температурный рекорд

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Третий кряду погодный рекорд побит в Санкт-Петербурге. Уже в утренние часы в понедельник столбик термометра поднялся до 30,7 градуса, таким образом оказался перекрытым прежний максимум 2006 года, сообщил ТАСС главный синоптик города Александр Колесов.

"Уже перекрыли максимум температуры для сегодняшнего дня. Температура сейчас 30,7 градуса. Максимум - 30,4 - был в 2006 году. Сколько сегодня будет экстремум, пока не понятно", - сказал Колесов, добавив, что это третий рекорд подряд.

Во вторник "тоже готовимся к рекорду", добавил собеседник агентства.

В субботу, 19 июня, воздух в Санкт-Петербурге прогрелся до плюс 29,9 градуса, что стало максимальным показателем для этого дня за последние 116 лет. В воскресенье, 20 июня, температура воздуха в Санкт-Петербурге превысила 30 градусов тепла и также побила рекорд для этого дня, установленный в 2006 году.