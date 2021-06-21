Около 11 тыс. вакцинированных от COVID-19 подали заявку на розыгрыш квартиры в Подмосковье

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Порядка 11 тыс. человек, прошедших вакцинацию от новой коронавирусной инфекции в Московской области, подали заявку на участие в розыгрыше квартиры в Серпухове. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"Наша акция, которую мы запустили, "Вакцина наша - квартира ваша" <...> с 15 июня мы начали регистрацию, подано заявок почти 11 тысяч", - сказала Стригункова.

Она отметила, что предварительно в регистрации на участие в конкурсе отказано более 4 тыс. человек в связи с отсутствием данных об их вакцинации в федеральном регистре.

Ранее на портале госуслуг Подмосковья появилась ссылка для регистрации на участие в розыгрыше квартиры среди жителей, которые вакцинировались от коронавируса на территории региона. Главное условие для участия в розыгрыше - прививка первым компонентом вакцины должна быть сделана с 15 по 25 июня 2021 года в пунктах вакцинации Министерства здравоохранения Московской области. Препарат может быть любой - "Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак".

Победитель получит трехкомнатную квартиру площадью 74,9 кв. м в Серпухове в жилом комплексе "Новая пролетарка". Он будет определен методом жеребьевки 27 июня в 19:00 в прямом эфире на телеканале "360".