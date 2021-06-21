Минздрав Подмосковья получил более 30 онлайн-заявок на выездную вакцинацию на предприятиях

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 30 заявок на выездную вакцинацию от новой коронавирусной инфекции подали работодатели в Московской области. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"По выездам мобильных комплексов для того, чтобы организовать вакцинацию на предприятиях, мы на сайте covid.mz.mosreg.ru создали форму, по которой каждое предприятие или СНТ может обратиться для того, чтобы заказать себе выездную бригаду. Предприятия могут сделать заявку численностью от 50 человек. Вот 17 июня мы дополнили этой кнопкой [форму] для предприятий, у нас появилось 33 заявки для вакцинации 3 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Как отметается в презентации к выступлению Стригунковой, наибольшее количество заявок поступило из Мытищ, Подольска, Одинцова и Ленинского округа.

Ранее главный санитарный врач Московской области Ольга Микаилова обязала провести вакцинацию от коронавируса 60% сотрудников предприятий торговли, салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, сферы бытовых услуг, общественного питания, транспорта общего пользования, такси, образования, здравоохранения, социальной защиты. Также в их числе работники, участвующие в рекламных, досуговых, развлекательных, массовых физкультурных и спортивных мероприятиях, сотрудники театров, кинотеатров, детских игровых комнат. Должна быть обеспечена обязательная вакцинация и для госслужащих.