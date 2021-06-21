В Челябинске возобновляют дезинфекцию общественных пространств

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июня. /ТАСС/. В Челябинске глава города Наталья Котова поручила возобновить дезинфекцию подъездов, подземных переходов, остановок и других общественных пространств из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса.

Дезинфекцию проводили в начале и на пике заражаемости коронавирусом в 2020-2021 годах.

"Возобновить работу по обработке дезинфицирующими средствами общественных пространств, [также подъездов] в многоквартирных домах, дворовых территорий, остановочных комплексов. Санитарную обработку проводить не менее двух-трех раз в неделю с учетом увеличения числа заболевших коронавирусом и ухудшением ситуации. Отчет о проделанной работе предоставлять ежедневно", - сказала Котова в понедельник на аппаратном совещании.

Она добавила, что также необходимо возобновить дезинфицирующую обработку в парках и скверах.

По данным Минздрава Челябинской области на 21 июня, в регионе всего подтвердили 64 919 случаев заражения коронавирусом. За прошедшие сутки зарегистрировали 103 новых подтверждения (неделей ранее подтверждались в среднем 90 новых случаев в сутки). Проходит лечение от коронавируса 2 051 человек.

В регионе продолжают действовать ограничения и правила режима повышенной готовности: обязательный масочный режим в общественных местах, требования социального дистанцирования, усиления санитарных правил, дезинфекции. Людям старше 65 лет рекомендована самоизоляция.