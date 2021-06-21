В ОП сообщили, что число выявленных фейков в сети увеличилось на 50%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ за шесть месяцев этого года выявила в интернете 28 тыс. фейков, что на 50% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил журналистам в понедельник первый зампредседателя комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич.

"Мы зафиксировали 28 тыс. фейков за неполные полгода. По итогам полугодия рост на 50% (по сравнению за аналогичный период прошлого года - прим. ТАСС)", - рассказал Малькевич.

По его словам, эксперты ОП разделили фейки на 10 категорий. В частности, были выделены фейках о выборах. "В первом квартале было 500 [сообщений], сейчас добавилось примерно 2,2 тыс. сообщений", - отметил Малькевич.

"Самая многочисленная группа - вакцинация. Порядка 10 тыс. фейков [на эту тему] - чипирование, выросли рога, хвост", - отметил Малькевич. Он также добавил, что в ОП выделяют фейки, относящиеся в целом к новому коронавирусу и локдауну. Другие группы фейков относятся к ложным сообщениям о пожарах, минированиях и незаконных протестных акциях.

"Все эти фейки будут использоваться для дестабилизации политической ситуации", - подчеркнул Малькевич.