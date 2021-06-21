ФСБ обнародовала материалы о преступлениях фашистов в Ростовской области в годы войны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. ФСБ России накануне Дня памяти и скорби и 80-й годовщины начала Великой Отечественной войны обнародовала рассекреченные архивные документы о зверствах фашистов в Ростовской области.

Материалы опубликованы в рамках проекта "Без срока давности", стартовавшего в марте прошлого года с целью сохранения исторической памяти о трагедии мирного населения Советского Союза - жертв военных преступлений гитлеровцев и их пособников.

Представленные на сайте ФСБ в рубрике "Архивные материалы" цифровые копии документальных материалов о преступлениях нацистов, совершенных в 1941-1943 годах, собранных отделами НКВД в каждом из более 30 районов Ростовской области с февраля по июнь 1943 года.

В числе материалов опубликован приказ начальникам отделов НКВД и спецотделов (отвечавшим за контрразведывательную деятельность в тылу Красной армии) задокументировать факты злодеяний и в каждом случае устанавливать личности преступников и их сообщников, организаторов и исполнителей.

Свидетельства преступлений

В направленном 2 марта 1943 года начальником УНКВД по Ростовской области замнаркома внутренних дел СССР Меркулову докладе о зверствах немецко-фашистских оккупантов на территории области, в частности, говорилось, что "в одной только городской тюрьме 14 февраля 1943 года - в день освобождения Ростова частями Красной Армии - было обнаружено 1 154 трупа граждан города, расстрелянных и замученных гитлеровцами. Из общего количества трупов 370 были обнаружены в яме, 303 - в разных местах двора, и 346 - среди развалин взорванного здания. Среди жертв - 55 несовершеннолетних и 122 женщины. Еще более чудовищные преступления творили гитлеровские захватчики по отношению к пленным бойцам и командирам Красной Армии ".

Так, только в Миллеровском районе "фактов насилия и надругательства над мирными жителями было чрезвычайно много", говорится в опубликованных документах. В первые дни оккупации "особенно нагло вели себя румыны, изнасиловавшие несколько десятков женщин". Кроме того, был облит керосином и подожжен дом, в котором находилось до 40 военнопленных, а в миллеровском лагере для военнопленных ежедневно умирали или были расстреляны от 30 до 60 человек, которым не давали даже воды.

"Не имеющими прецедентов по своей циничности" в материалах названы факты расправы над психическими больными. Перед вступлением немцев в Миллерово в психиатрической колонии в 5 км от города насчитывалось 110 больных. Сперва немцы собрали их списки под предлогом отправки в другие больницы, а затем расстреляли 95 человек, подводя группами по 15-20 человек к выкопанной яме. А оставшихся в городе 95 коммунистов и евреев заставляли перед расстрелом самим рыть себе могилу.

Такие же зверства были и в других районах Ростовской области. Только в Заветинском районе было расстреляно 309 человек еврейской национальности и более 300 человек эвакуированных из других районов и областей. Немецко-фашистские оккупанты сжигали и уничтожали здания заводов, кинотеатров, больниц, вокзалов , грабили колхозы и уводили скот, а в квартирах офицеров устраивались дома терпимости.

Ответственность за преступления

В справке от 18 мая 1943 года УНКГБ по Ростовской области сообщалось, что на 10 мая 1943 года освобожден от немцев 61 район области, всего арестовано 7 186 человек, из них 186 разоблаченных агентов, 2 092 работника полиции, 1 658 служащих администрации, 1 319 предателей и пособников.

19 апреля 1943 года М. И. Калинин подписал закрытый указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников", объявленный приказом Народного комиссариата обороны СССР (НКО СССР) № 0283.

В тот же день Сталин подписал приказ Наркомата обороны СССР, в котором определил, что до 10 мая 1943 года должны быть образованы военно-полевые суды. Приведение приговоров военно-полевых судов - повешение осужденных к смертной казни - было предписано производить публично при народе, а тела повешенных оставлять на виселице в течение нескольких дней, чтобы все знали, какое возмездие постигнет всякого, кто совершает насилие и расправу над гражданским населением и военнопленными и предает свою Родину.

Этот указ применялся при рассмотрении дел на открытых судебных процессах 1943-1945 годов, а также на заседаниях военно-полевых судов, а с мая 1944 года и в военных трибуналах. Инициативу по подготовке открытых процессов взяла на себя военная контрразведка, так как функционально выявление и разоблачение военных преступников и их пособников являлось одним из важнейших направлений ее деятельности.