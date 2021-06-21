План вакцинации населения в Подмосковье выполнен на 32,7%

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. План вакцинации населения от новой коронавирусной инфекции выполнен в Московской области на 32,7%, за последние 10 дней вакцинацию прошли более 100 тыс. человек. Об этом в понедельник в ходе совещания с правительством Подмосковья и главами городских округов сообщила зампред правительства региона - министр здравоохранения области Светлана Стригункова.

"По вакцинации - план выполнен на 32,74%. За неделю в сопоставимом сравнении мы вакцинировали 61 тыс. человек, но мы всегда сравниваем с пятницы по четверг - даем время на выходных медикам успеть внести все данные по провакцинированным за выходные дни. Просто для сравнения: если за неделю, как мы всегда сравниваем, с пятницы по четверг вакцинировались 61 тыс. человек, то за последние три дня - пятница, суббота, воскресенье - мы вакцинировали больше 42 тыс. человек", - сказала Стригункова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщал, что к концу минувшей недели число вакцинированных от коронавирусной инфекции в Московской области может превысить 1,2 - 1,25 млн.