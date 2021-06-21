Лавров прочитал стихотворение Симонова в рамках акции к 80-й годовщине начала войны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в международной акции, запущенной по инициативе глав МИД стран СНГ к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Глава дипведомства прочитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Видео, на котором министр декламирует стихотворение, распространено на страницах в социальных сетях МИД РФ.