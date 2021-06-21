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Лавров прочитал стихотворение Симонова в рамках акции к 80-й годовщине начала войны

Министр прочитал стихотворение "Тот самый длинный день в году"

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров принял участие в международной акции, запущенной по инициативе глав МИД стран СНГ к 80-летию начала Великой Отечественной войны. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

Глава дипведомства прочитал стихотворение Константина Симонова "Тот самый длинный день в году". Видео, на котором министр декламирует стихотворение, распространено на страницах в социальных сетях МИД РФ.

22 июня 1941 года германские войска перешли границу СССР и атаковали советские вооруженные силы на всем ее протяжении. 22 июня ежегодно в Российской Федерации отмечается День памяти и скорби - день начала Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.

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Лавров, Сергей ВикторовичРоссия
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