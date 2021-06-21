В России почти вдвое увеличится число регионов, где оказывать соцуслуги сможет бизнес

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Число регионов России, где оказывать социальные услуги сможет не только государство, но и бизнес, увеличится почти вдвое - с 16 до 29. Об этом сообщил в понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Правительство увеличит число регионов, где социальные услуги людям смогут предоставлять не только государственные организации, но и бизнес", - сказал он.

Мишустин напомнил, что такой пилотный проект был запущен в прошлом году, в нем приняли участие 16 регионов. "Теперь присоединятся еще 13 субъектов РФ", - добавил он.

"Главная цель - повысить качество и доступность социального обслуживания, создать конкурентный рынок, чтобы у людей был широкий выбор организаций, где они могут получить такие услуги, - пояснил премьер. - Привлечь для этого частный бизнес, который предоставляет санаторно-курортное лечение, оказывает паллиативную помощь, содействует в трудоустройстве".

При этом для некоммерческих организаций, продолжил глава кабмина, предусмотрены меры государственной поддержки, чтобы они могли предоставлять качественный сервис по доступным ценам. "Это крайне необходимо. Важно, чтобы люди, которые зависят от посторонней помощи, чувствовали себя максимально комфортно", - подытожил Мишустин.