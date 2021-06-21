Эксперты назвали средние зарплаты занятых в IT-отрасли выпускников российских вузов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Средние зарплаты выпускников Московского физико-технического института (МФТИ) в IT-сфере составляют 230 тыс. рублей в месяц и являются самыми высокими среди молодых специалистов в этой сфере. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса по поиску работы Superjob.

"Неизменный лидер рейтинга - Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет). Средние зарплаты выпускников МФТИ за год выросли на 50 тыс. рублей (+28%) и составляют 230 тыс. рублей в месяц", - говорится в тексте исследования.

Вторую строчку рейтинга делят Московский государственный технический университет имени Н. Э. Баумана и Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО). В 2021 году к ним также присоединился Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", который в минувшем году находился на четвертом месте. "Выпускники МГТУ им. Баумана, ИТМО и МИФИ уже в первые 5 лет после получения дипломов зарабатывают в среднем 190 тыс. рублей", - сообщили в Superjob.

На третьем месте рейтинга оказался Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, выпускники которого в среднем получают около 180 тыс. руб. в месяц. Четвертую строчку разделили Национальный исследовательский университет "Высшая школа экономики" и Санкт-Петербургский государственный университет: их выпускники получают средние зарплаты около 170 тыс. в месяц. Замыкает первую пятерку вузов с наиболее высокой зарплатой выпускников Новосибирский национальный исследовательский государственный университет, окончив который молодые специалисты выходят на уровень дохода около 160 тыс. рублей в месяц.

Остальные строчки рейтинга распределились между вузами, выпускники которых стали Нобелевскими лауреатами, а студенты выигрывали крупнейшие международные студенческие олимпиады. Последнюю, 20-ю, позицию разделили сразу десять вузов Волгограда, Краснодара, Оренбурга, Пензы, Рязани, Саратова, Тольятти, Тулы и Тюмени. Средняя заработная плата их выпускников варьируется от 85 до 87 тыс. рублей.

Рейтинг составлен на основе сравнения среднего уровня доходов выпускников российских вузов, занятых в IT-отрасли, 2015-2020 годов выпуска. Как отмечают авторы исследования, в целом за последний год средние зарплаты выпускников выросли на 16%, а годовой рост зарплатных предложений работодателей в IT-сфере составил 22%.