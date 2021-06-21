Эксперт: медицинские маски не спровоцируют тепловой удар в жаркую погоду

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Ношение медицинской маски не может спровоцировать тепловой удар в жаркую погоду, но летом лучше отказаться от масок темного цвета или сделанных из плотной ткани. Об этом сообщил журналистам ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

"Многие боятся получить тепловой удар при использовании масок. А этого опасаться не стоит - маска никак не может существенно нарушить теплообмен. В сильную жару для поддержания нормального теплообмена следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову прикрыть от солнца легким головным убором. Не стоит забывать и о достаточном употреблении жидкости", - сказал он.

Лебедев отметил, что жаркая погода не отменяет масочный режим. Эксперт напомнил, что в периоды высоких температур маски приходится менять чаще, так как они быстрее становятся влажными, и их эффективность снижается.

По словам эксперта, летом также следует отдавать предпочтение обычным одноразовым медицинским маскам.

"Кроме того, летом разумно отказаться от применения масок темного цвета и сделанных из плотной ткани. Предпочтение следует отдавать стандартным одноразовым медицинским маскам. Необходимо стараться подбирать маски по размеру, чтобы не мучиться в слишком тесной маске и не поправлять без конца на лице слишком большую", - заключил эксперт.