В аппарате Москальковой открылась горячая линия для обращений по вопросам выборов

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Горячая телефонная линия по вопросам соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения выборов открыта в аппарате уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой. Об этом сообщает пресс-служба омбудсмена в понедельник.

"В рабочем аппарате уполномоченного по правам человека в РФ начала работу горячая телефонная линия по мониторингу соблюдения прав граждан в период подготовки и проведения единого дня голосования 19 сентября 2021 г. Обратиться на горячую линию можно по телефонам: +7 (906) 071-08-93; +7 (906) 071-09-14", - говорится в сообщении.

Отмечается, что звонки принимаются ежедневно с 09:00 до 18:00 по московскому времени. "17, 18 и 19 сентября 2021 г. горячая телефонная линия будет работать с 08:00 и до закрытия избирательных участков", - сообщает пресс-служба.

Президент РФ Владимир Путин 17 июня подписал указ о назначении выборов в Госдуму восьмого созыва на 19 сентября 2021 года. Указ был опубликован и вступил в силу, с этого момента избирательная кампания официально стартовала. Одновременно с выборами в Госдуму в единый день голосования должны пройти прямые выборы глав девяти субъектов РФ (еще в трех регионах высших административных лиц будут выбирать депутаты заксобраний) и 39 региональных парламентов.