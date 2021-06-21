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Пандемия COVID-19

Песков заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России пока останутся платными

Представитель Кремля, однако, признал, что "это недешевое удовольствие"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бесплатное проведение тестов на антитела к коронавирусу сейчас не планируется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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"Что касается анализов, да, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне не известно, по крайне мере, об этом", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Вот такая реальность", - добавил Песков.

В настоящее время анализ на наличие антител к коронавирусу можно сдать бесплатно лишь в ряде регионов России, в том числе в Москве и Подмосковье.

Теги
РоссияПесков, Дмитрий СергеевичПандемия COVID-19
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