Песков заявил, что тесты на антитела к коронавирусу в России пока останутся платными

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Бесплатное проведение тестов на антитела к коронавирусу сейчас не планируется, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается анализов, да, это недешевое удовольствие. Каких-либо разговоров о том, чтобы это удовольствие было бесплатным, не ведется, мне не известно, по крайне мере, об этом", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналиста.

"Вот такая реальность", - добавил Песков.

В настоящее время анализ на наличие антител к коронавирусу можно сдать бесплатно лишь в ряде регионов России, в том числе в Москве и Подмосковье.