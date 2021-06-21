Роспотребнадзор предписал приостановить использование пляжей в Крыму и Севастополе

"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Роспотребнадзор выдал предписание приостановить эксплуатацию пляжей на пострадавших территориях Крыма и Севастополя, сообщается в понедельник на сайте ведомства.

Также организуют круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией в Крыму.

"В связи с неблагоприятными метеоявлениями на территории Республики Крым из-за выпадения обильных осадков Роспотребнадзором незамедлительно организован круглосуточный контроль за санитарно-эпидемиологической ситуацией. По указанию руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой в регион направлена группа экспертов центрального аппарата и научно-исследовательских организаций Роспотребнадзора под руководством заместителя руководителя службы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что организовали полный комплекс санитарно-противоэпидемических мероприятий. Ведомство проводит контроль за условиями проживания и питания в пунктах временного размещения эвакуированных жителей. Кроме того, усилили контроль за обеспечением населения подтопленных территорий безопасной питьевой водой, привозной водой, а также водой поверхностных и подземных водоисточников. "Организован лабораторный контроль, в том числе силами мобильных лабораторий, питьевой воды с увеличением кратности и количества исследуемых проб каждые два часа", - подчеркнули в ведомстве.

"В связи с ухудшением качества морской воды межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу федерального значения Севастополю выданы предписания органам местного самоуправления о приостановлении эксплуатации пляжей на пострадавших территориях", - говорится в сообщении ведомства.

Сроки запрета не уточняются.

Кроме того, ведомство организовало вакцинацию лиц и работников организаций, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, против вирусного гепатита А и дизентерии Зонне для профилактики острых кишечных инфекций. Контроль за проведением мероприятий для недопущения инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний усилен.

"По состоянию на 08:00 21.06.2021 санитарно-эпидемиологическая обстановка стабильная, проб питьевой воды и пищевых продуктов, не соответствующих обязательным требованиям, не выявлено", - отметили в Роспотребнадзоре.

В регионе организовали горячую линию (+7-978-919-11-44) для населения по вопросам качества питьевой воды, несвоевременного подвоза воды, проведения дезинфекции домов, выгребных ям и колодцев.

Ранее президент России Владимир Путин дал поручение вице-премьеру Татьяне Голиковой обеспечить все необходимые санитарно-эпидемиологические меры в Крыму, пострадавшем от последствий сильных ливневых дождей.

На минувшей неделе в Крыму прошли сильные дожди, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, в частности в Ялте и Керчи. В Ялте в результате подтопления погиб один человек, пострадали 43. Один человек числится пропавшим без вести, ведутся поиски. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей. В настоящее время ведется расчистка территории, восстанавливается подача коммунальных ресурсов.