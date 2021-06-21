Более 80 клинических рекомендаций по лечению онкозаболеваний внедрили в практику

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 80 клинических рекомендаций по лечению онкологических и онкогематологических заболеваний внедрены в клиническую практику. В частности, благодаря реализации федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" улучшена доступность медицинской помощи, обновляется материально-техническая база федеральных медицинских организаций, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Уже сегодня благодаря предпринятым действиям мы видим первые результаты: увеличена доступность медицинской помощи онкологическим больным, в региональных медицинских организациях введено в эксплуатацию более 9 тыс. единиц нового медицинского оборудования, обновляется материально-техническая база федеральных медицинских организаций, оказывающих специализированную высокотехнологичную помощь пациентам с онкологическими заболеваниями. Завершено формирование и внедрение в клиническую практику 84 клинических рекомендаций по лечению онкологических и онкогематологических заболеваний, что обеспечило применение единых научно обоснованных подходов к диагностике и лечению онкологических заболеваний на всей территории страны", - сказал он в приветствии к участникам Петербургского международного онкологического форума "Белые ночи - 2021".

По словам министра, в целях внедрения современных методов диагностики и возможности приближения лечения к месту жительства пациента организована работа центров амбулаторной онкологической помощи. Кроме того, несмотря на напряженную эпидемиологическую ситуацию, связанную с распространением коронавирусной инфекции, медицинская помощь пациентам с онкологическими заболеваниями продолжает оказываться в полном объеме.

"Учитывая общемировую тенденцию к увеличению продолжительности жизни населения, онкологические заболевания признаны глобальной проблемой здравоохранения", - добавил Мурашко.

"С 1 января 2022 года вступает в силу новый порядок оказания медпомощи взрослому населению при онкологических заболеваниях. Это важнейший документ, который даст возможность оказывать медицинскую помощь онкологическим больным по единым стандартам вне зависимости от региона проживания пациента и поможет обеспечить преемственность терапии. Новый порядок готовился при участии ведущих онкологов, радиологов, рентгенологов, специалистов по инструментальной диагностике и организации здравоохранения", - заключил он.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от рака до 185 случаев на 100 тыс. населения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкологической помощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, создать референс-центры различных методов исследований.