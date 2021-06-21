Новгородские бюджетники, привившиеся от коронавируса, получат дополнительный день отпуска

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Дополнительный день отпуска получат сотрудники бюджетной сферы в Новгородской области, решившие сделать прививку от коронавируса. Об этом сообщил губернатор Новгородской области Андрей Никитин в эфире телеканала "Россия-24" в понедельник.

"С сегодняшнего дня мы вводим дополнительный день отпуска для всех работников бюджетных организаций государственной и муниципальной сферы. <...> И работодателей всех призываем, чтобы дополнительные какие-то бонусы для тех, кто вакцинировался, обязательно сделать. На бюджетников это будет распространятся уже с понедельника. Студентам мы разработали специальную скидочную программу. У нас, как и у всех, наверное, меньше всего вакцинируются жители в возрасте 18-25. Поэтому тем, кто вакцинировался, им будут дополнительные скидки, льготы, бонусы в разного рода в торговых центрах, услугах и т.д. Такая программа у нас начнется с этой недели", - сказал Никитин.

Ранее губернатор сообщил, что в Новгородской области на данный момент вакцинировали только 27% от плановых показателей. По словам главы региона, нынешних темпов недостаточно для достижения плановых показателей вакцинации к осени.

По данным регионального оперштаба, на 20 июня суточный прирост заболевших составил 42 человека. Общее количество подтвержденных случаев коронавируса - 31 711, выздоровели 30 855 человек, 182 умерли. По данным на 18 июня, 7 245 жителей Новгородской области сделали первую прививку от коронавируса, 63 572 человека привились двукратно.