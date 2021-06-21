Аномальная жара до плюс 35-38 градусов ожидается в регионах ЦФО 21-23 июня

ТАСС, 21 июня. Синоптики прогнозируют температуру воздуха выше климатической нормы на 7-12 градусов в большинстве регионов Центрального федерального округа (ЦФО) с 21 по 23 июня. Так, в Воронежской области ожидается до плюс 38 градусов, в Липецком, Тверском, Ярославском и ряде других регионов воздух будет прогреваться до плюс 33-36 градусов, сообщили ТАСС в местных центрах по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

По данным гидрометцентра по Воронежской области, в эти дни в регионе установится аномальная жара, ожидается переменная облачность, но осадки не предвидятся. "Температура будет примерно на семь градусов выше нормы, столбики термометров поднимутся до плюс 38 градусов, ночью - до плюс 19 градусов, осадков не ожидается", - сообщил дежурный синоптик.

С 21 по 23 июня около 35-36 градусов тепла столбики термометров покажут также в Липецкой, Орловской, Тамбовской, Тверской областях, осадков также не ожидается. Аномальная жара в этот же период прогнозируется в Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ярославской областях, где ожидается плюс 30-35 градусов. "На территории Тверской области сохранится аномально жаркая погода с дневной температурой воздуха плюс 29-34 градуса, местами - плюс 35-37 градусов", - отметили в ЦГСМ по Тверской области.

В Туле из-за аномальной жары в понедельник организовали 20 пунктов бесплатной раздачи питьевой воды. Во Владимирском и ряде других регионов объявили об установлении особого противопожарного режима, во время которого вводят запрет на разведение костров, сжигание мусора. Синоптики прогнозируют, что жаркая погода может сохраниться в течение недели. "С понедельника по среду температура по области днем - до плюс 33 градусов, небольшая облачность без осадков. Аномально высокая температура сохранится, и в последующие дни, в пятницу будет еще жарче", - сказали в ЦГМС по Смоленской области.