Мурашко: в крупных городах необходимы повышенные меры безопасности из-за COVID-19

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. В Москве, Санкт-Петербурге и ряде других крупных городов из-за коронавируса нужны повышенные меры безопасности. Об этом в понедельник заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Крупные города <...> - это на сегодняшний день те субъекты Российской Федерации, где требуется наибольшее внимание. Конечно, Москва, Санкт-Петербург, область Московская и Ленинградская, Ростов и ряд других регионов, где высокая плотность населения требуют повышенных мер безопасности", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

По его словам, подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией в России продолжается.

"Мы имели в прошлом году подъем заболеваемости коронавирусом, на определенном этапе наступило снижение, сейчас опять идет подъем заболеваемости", - сказал он.

Ранее министр сообщил, что подъем заболеваемости коронавирусом фиксируется в 65 регионах России.

Перепрофилирование коек

По словам Мурашко, больничных коек в России достаточно, главное - оперативно их перепрофилировать под пациентов с новой коронавирусной инфекцией.

"Один из вопросов, которые сейчас рассматриваются, - это быстрое развертывание, перепрофилирование коек, потому что мы видели, что ряд регионов, ранее разворачивавших койки, сейчас несколько замедлился. У нас достаточно ресурсов для того, чтобы это сделать, поэтому <...> как только мы видим угрожающую ситуацию, мы должны сразу же перепрофилироваться, без задержек, что мы, в общем-то, сегодня делаем", - сказал он.

Министр здравоохранения отметил, что перепрофилирование коек для лечения заразившихся коронавирусом должно совмещаться с оказанием помощи пациентам с неинфекционными заболеваниями.

"Еще один очень важный элемент - это в том числе оказание помощи медицинской пациентам с неинфекционными заболеваниями. Эти болезни никуда не отступили. Это и онкология, и сердечно-сосудистые заболевания и многие другие. Поэтому именно комбинация развертывания перепрофилирования коек с сохранением потоков, в том числе включая и изменение технологий лечения, это одна из задач, которую также должно решать здравоохранение", - сказал он.

Вакцинация в России

Мурашко заявил, что ситуация с новой коронавирусной инфекцией осложняется наличием новых штаммов, однако ее можно сделать управляемой благодаря вакцинации.

"Ситуация, конечно же, меняется, появляются новые штаммы, но управление ситуацией абсолютно адекватно можно сегодня создавать имеющимся сегодня вакцинным ресурсом", - сказал он.

По мнению Мурашко, сейчас основная задача в том, чтобы население поняло, что сформировать иммунитет к коронавирусу необходимо в очень короткие сроки, чтобы профилактировать заболеваемость и случаи тяжелого течения ковида.

Мурашко сообщил, что число жителей Подмосковья, обращающихся за вакцинацией от коронавируса, в последние дни возросло в 10 раз.

"Мы видим, что в последние дни по Московской области количество людей, пришедших на вакцинацию, увеличилось в десять раз", - сказал он.

По словам министра, население должно понимать, насколько важна своевременная профилактика подъема заболеваемости коронавирусной инфекцией. "Здесь мы настаиваем на том, чтобы все меры были организованы таким образом, чтобы профилактика заболеваний, профилактика подъема заболеваемости коронавирусом была своевременной. Населению необходимо это объяснить. Мы не можем сегодня рисковать жизнью наших граждан. И главное, чтобы это понимал сам гражданин", - подчеркнул он.

По словам министра здравоохранения, заболеваемость новой коронавирусной инфекцией и смертность от нее среди россиян старше 60 лет снижаются благодаря вакцинации.

"У людей старше 60 лет, которых мы настоятельно просили привиться, мы видим снижение негативных последствий, заболеваемости, включая смертность", - сказал он.

При этом среди россиян моложе 40 лет заболеваемость продолжает расти, отметил министр. "Сегодня вовлеклись в заболевание лица моложе 40 лет. Мы среди этой категории видим прирост <...> в два раза. Они наиболее активны: они быстрее перемещаются, они больше коммуницируют", - сказал Мурашко.

Коллективный иммунитет

Мурашко сообщил, что фрмирование коллективного иммунитета является основной задачей, которую нужно выполнить в короткие сроки, в этой связи в период роста заболеваемости, который наблюдается в стране, проходить ревакцинацию стоит не менее чем через полгода, и она необходима как переболевшим, так и привившимся.

"Основная задача - чтобы население поняло, что это жизнесбережение, и нам нужно сформировать у каждого человека иммунитет для профилактики заболеваемости или тяжелого течения, и нужно сделать это в очень короткий промежуток времени. Мы сегодня выработали определение подходы, сейчас уже кладем их на бумагу - это кратность ревакцинации, что в период эпидподъема это можно сделать в период шести месяцев как для переболевших, так и для вакцинированных ранее", - сказал он.

Он добавил, что в период более спокойной эпидемиологической ситуации ревакцинироваться можно будет раз в год, "но для этого еще нужно выйти из острой ситуации".

"Достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту, но еще один важный момент, и мы уже статистически это выработали: не нужно ходить каждый день проверять, какой у вас уровень антител. Именно задача по ревакцинации в установленные сроки является более оптимальной", - заключил он.

Министр здравоохранения России призвал россиян ограничивать контакты до достижения коллективного иммунитета, в частности из-за большой заразности индийского штамма коронавируса, а также вакцинироваться.

"Он [индийский штамм] более контагиозен, быстрее передается, поэтому методы профилактики должны включать в себя в том числе (до тех пор, пока мы не сформируем коллективный иммунитет) ограничения по количеству людей, контактирующих между собой. Второе - это достаточный уровень антител. Почему мы говорим про ревакцинацию - она позволяет нам сегодня не привязываться к тому или иному штамму, потому что достаточный уровень антител создает хорошую протективную защиту", - сказал Мурашко.