Калужская прокуратура прекратила работу детского палаточного лагеря из-за нарушений

ТАСС, 21 июня. Прокуратура Калужской области прекратила работу круглосуточного палаточного лагеря для детей в Жуковском районе из-за грубых нарушений санитарных норм. Об этом в понедельник сообщает надзорный орган региона.

"В ходе проверки деятельности лагеря выявлены грубые нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В целях устранения нарушений законодательства прокуратурой района в адрес индивидуального предпринимателя внесено представление с требованием о прекращении деятельности лагеря, которое рассмотрено и удовлетворено", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, всего на момент проверки в лагере находились 17 детей. При этом у предпринимателя отсутствовало заключение о соответствии лагеря санитарно-эпидемиологическому законодательству. В отношении него возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.7 КоАП РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей").