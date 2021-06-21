Мэр Вологды опроверг информацию о госпитализации горожан после прививки от коронавируса

ВОЛОГДА, 21 июня. /ТАСС/. Людей, сделавших прививку от коронавируса, в ковидных стационарах нет, госпитализированы те, кто не прививался, сообщил в понедельник в прямом эфире "Вконтакте" руководитель администрации города Вологды Сергей Воропанов.

"Постоянно запускаются различные слухи, один из таких на прошлой неделе активно распространялся, что в ковидный госпиталь попадают только те люди, которые сделали прививку. Специально проверял эту информацию, созванивался с Павлом Евгеньевичем [Шепринским, главврачом моногоспиталя в Вологде], все это вранье. Нет таких людей, которые сделали прививку и лежат в моногоспитале. Наоборот, кто находится в моногоспитале, не прививались", - сказал Воропанов.

Мэр отметил, что в Вологде созданы все условия, чтобы сделать прививку от коронавируса быстро и удобно. На сегодня работают 23 стационарных прививочных пункта в поликлиниках и горбольницах, мобильные пункты в торговых центрах. С прошлой недели работают передвижные прививочные пункты, ими воспользовались 90 человек. По его словам, этот формат востребован, поэтому работу таких пунктов будут продолжать. Более 15 предприятий пригласили прививочные бригады на производства для иммунизации своих трудовых коллективов, сообщил мэр.

"В связи с тем, что большое количество вологжан лето проводят на дачных участках, мы решили организовать мобильные передвижные пункты в садоводческих товариществах. Пункты будут работать в Лукьяново, Баранково, Доронино, Лосте и других. Создаются все условия, ходить и ездить никуда не надо", - сказал Воропанов.

На 21 июня в Вологде привито более 37 тыс. человек. В целом по Вологодской области выявлено 47 169 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 61 человек. Выздоровели 43 873 человека, умерли 1 139. С 16 июня в регионе увеличено количество коек в моногоспиталях в 1,3 раза - до 825. Ужесточены ограничения по коронавирусу: организациям общепита запрещена работа в ночное время, закрыты детские игровые комнаты и фудкорты, концертные залы можно заполнять не более чем наполовину, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.