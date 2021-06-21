Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в нескольких регионах обострилась

Как власти стимулируют вакцинацию от коронавируса в регионах России

"К сожалению, угроза коронавируса еще не отступила, в ряде регионов ситуация даже обострилась", - сказал глава государства на встрече с депутатами Госдумы седьмого созыва в понедельник. Она проходила очно в Георгиевском зале Кремля.

Как ранее сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за последние сутки на 17 378, до 5 334 204. Наименьшие темпы прироста зафиксированы за сутки в Чукотском автономном округе (0%), в Магаданской области, Республике Северная Осетия - Алания (по 0,06%), в Республике Ингушетия (0,07%).

При этом за сутки было выявлено 1 811 случаев в Московской области, что стало максимальным значением с начала пандемии (против 1 638 днем ранее), 1 046 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Нижегородской области, 243 - в Республике Бурятия, 199 - в Воронежской области.

В настоящее время в России продолжают лечение 326 070 человек.

Антикризисные меры

Путин также подчеркнул бессрочный характер некоторых антикризисных мер, принятых в стране во время пандемии коронавируса.

"Некоторые из наших экстраантикризисных мер имеют бессрочный характер", - сказал глава государства. Для примера он привел "двукратное снижение общей ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса - с 30% до 15%".

Путин отметил, что помнит, как велась в постоянном режиме работа, как обращался к руководителям фракций, руководству парламента с просьбой как можно быстрее принимать соответствующие решения. "И это было сделано", - подчеркнул президент.