В Краснодарском крае прививку от коронавируса будут делать собакам и кошкам

КРАСНОДАР, 21 июня. /ТАСС/. Власти Краснодарского края формируют заявку на поставку в регион вакцины "Карнивак-Ков", специально разработанной для защиты животных от коронавируса. Ею планируют прививать собак и кошек, сообщается в понедельник на сайте регионального заксобрания.

"С нескольких ветуправлений муниципалитетов уже собрана заявка на ее (вакцину "Карнивак-Ков") поставку в край. В обозримом будущм партии препарата будут закупаться регионом для вакцинирования домашних животных - собак и кошек", - говорится в сообщении.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию этой вакцины была выполнена за счет средств ФГБУ "ВНИИЗЖ".

По информации оперативного штаба региона, за последние сутки на Кубани было выявлено 113 случаев заражения коронавирусом. С начала пандемии в Краснодарском крае коронавирус подтвердили у 50 565 человек, в том числе у 3 204 детей, 44 896 пациентов выписали с выздоровлением, из них 51 - за последние сутки.