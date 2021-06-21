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Ситуация в Крыму после сильных ливней
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В Ялтинском районе Крыма 22 и 23 июня объявят нерабочими днями из-за наводнений

В результате ЧП в республике повреждены сотни домов

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Власти Крыма объявят нерабочими днями 22 и 23 июня в подтопленном Ялтинском регионе, сообщил в понедельник на своей странице во "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"Принято решение объявить 22 и 23 июня нерабочими днями в Ялтинском регионе", - написал Аксенов.

Циклон над Крымом на прошлой неделе стал причиной сильных дождей, в отдельных районах выпала двухмесячная и даже трехмесячная норма осадков. Это привело к подтоплениям и разрушениям, в частности, в Ялте и Керчи. В результате ЧП в республике повреждены сотни домов, в Ялте подтоплены 13 отелей, из двух из них пришлось эвакуировать туристов. Повреждена инфраструктура пляжей.

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РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКрымСитуация в Крыму после сильных ливней
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