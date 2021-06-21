Красноярск получит в 2021 году 2 млрд рублей из федбюджета по проекту "Чистый воздух"

КРАСНОЯРСК, 21 июня. /ТАСС/. Красноярский край получит в этом году более 2 млрд рублей из федерального бюджета на реализацию мероприятий по проекту "Чистый воздух". Об этом сообщила журналистам вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко.

Красноярск вошел в число 12 городов федерального проекта "Чистый воздух" нацпроекта "Экология".

"На какую помощь из федерального бюджета может рассчитывать регион по налаживанию ситуации с атмосферным воздухом в городе Красноярске - это больше 2 млрд рублей в текущем году", - сообщила она. Абрамченко добавила, что также до 2024 года в экологическую модернизацию предприятий-загрязнителей (угольные ТЭЦ, алюминиевый завод и цементный завод) будет вложено 45 млрд рублей частных инвестиций.

Как сообщил по итогам прошедшего совещания губернатор Красноярского края Александр Усс, 2 млрд рублей, выделанные Красноярску в 2021 году в рамках проекта "Чистый воздух", будут направлены, среди прочего, на закупку электротранспорта. В планах приобрести для города в общей сложности 75 единиц трамваев и троллейбусов. Также средства будут направлены на разработку в 2021 году проектно-сметной документации для переключения малоэффективных котельных.

Согласно последнему государственному докладу "О состоянии и охране окружающей среды в Красноярском крае", объем выбросов в Красноярске в 2019 году составил 186,4 тыс. тонн, из них на долю стационарных источников приходится 110,1 тыс. тонн. При этом более половины выбросов от стационарных источников - 56,8 тыс. тонн - приходится на Красноярский алюминиевый завод, около 35% - на три угольные ТЭЦ Сибирской генерирующей компании.

В нацпроект "Экология" входит 11 подразделов: "Чистая страна", "Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами", "Инфраструктура для обращения с отходами I-II классов опасности", "Чистый воздух, "Чистая вода", "Оздоровление Волги", "Сохранение уникальных водных объектов", "Сохранение озера Байкал", "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма", "Сохранение лесов" и "Внедрение наилучших доступных технологий". Всего на исполнение нацпроекта в РФ планируется потратить 4 трлн 41 млрд рублей (из федерального бюджета - 701,2 млрд рублей, из бюджетов субъектов РФ - 133,8 млрд рублей, из внебюджетных источников - 3 трлн 206,1 млрд рублей).