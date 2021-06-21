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Привившиеся от COVID-19 в Вологде смогут выиграть телевизор, велосипед или смарт-часы

Розыгрыши будут проводить дважды в неделю

ВОЛОГДА, 21 июня. /ТАСС/. Более 200 вологжан, сделавших прививку от коронавируса, направили заявки на участие в розыгрыше призов, в числе которых - путевки на отдых, телевизоры, ноутбуки, смарт-часы и другие призы. Акцию организовали Вологодская медицинская ассоциация совместно с бизнес-сообществом, сообщил в понедельник руководитель администрации города Сергей Воропанов.

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"Запустили акцию по розыгрышу призов, ее участники - люди от 18 лет и старше, сделавшие прививку с 18 июня по 10 июля. 200 человек уже заявилось. Розыгрыши призов будут проходить дважды в неделю", - сообщил мэр Вологды в прямом эфире "ВКонтакте".

Вологжане могут выиграть путевки в санаторий, смартфоны, телевизоры, смартчасы, ноутбуки, планшеты, портативные колонки, велосипеды, спортивные тренажеры, тонометры, пульсоксиметры, теплицы, сертификаты в бассейн или фитнесс-центр, в кино. Всего планируется провести шесть таких акций.

На 21 июня в Вологодской области выявлено 47 169 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки - 61 человек. Выздоровели 43 873 человека, умерло 1 139. С 16 июня в регионе увеличено количество коек в моногоспиталях в 1,3 раза - до 825. Ужесточены ограничения: организациям общепита запрещена работа в ночное время, закрыты детские игровые комнаты и фудкорты, концертные залы можно заполнять не более чем наполовину, работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы 30% сотрудников.

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