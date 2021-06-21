Специалисты рассматривают новые препараты для применения у пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Специалисты сегодня отрабатывают изменения тактик ведения пациентов с коронавирусной инфекцией, в том числе из-за новых штаммов. В частности, рассматриваются новые лекарственные препараты для применения, заявил в понедельник министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Еще один элемент, что касается нового коронавируса, да, есть особенности лечения. Мы сейчас параллельно отрабатываем изменения тактик ведения пациентов. Все это фактически делается в постоянном режиме, и в том числе рассматриваем новые лекарственные препараты, которые регистрируются в РФ для того, чтобы они были доступны для лечения. Все это в целом дает возможности медицине управлять этой ситуацией", - сказал он в интервью телеканалу "Россия-24".

Ранее глава Минздрава сообщал, что сегодня по наблюдением врачей находятся около 465 тыс. пациентов с коронавирусом или подозрением на него.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 5 334 204 случая заражения, выздоровели 4 878 333 человека, умер 129 801. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.