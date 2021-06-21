Отели Севастополя с 16 июля будут заселять только по справкам об антителах или вакцинации

СЕВАСТОПОЛЬ, 21 июня. /ТАСС/. Туристы смогут заселиться в гостиницы Севастополя с 16 июля только по справке о наличии антител или по документу о вакцинации от коронавируса, заявил в понедельник на аппаратном совещании правительства глава города Михаил Развожаев.

Согласно озвученным на аппаратном совещании данным, увеличиваются темпы распространения коронавируса. За семь дней число новых случаев выросло на 70% - до 389 против 227 неделей ранее.

"До 16 июля справки ПЦР принимают при условии, что тест сдан не более чем за трое суток [до заселения]. С 16 июля справки ПЦР отменяются, только сертификат вакцинированного или справку про антитела", - сказал губернатор.

Он уточнил, что ввести меру планировалось раньше, однако выяснилось, что у 90% туристов невозвратная бронь, а сделать прививки многие не успеют. "Если с завтрашнего дня человек, понимая, что он едет в Севастополь, сделает прививку первым компонентом, то до 16 июля он завершит", - отметил Развожаев.

В этом году город ожидает рекордного турпотока - около 600 тыс. туристов (тех, кто остается в городе как минимум с одной ночевкой), а также около 3 млн экскурсантов, которые приезжают на один день. Как уточняется в ответе на запрос ТАСС, туристический сезон начался в городе с майских праздников, средняя загрузка средств размещения в эти дни составила 95%, турпоток превысил 50 тыс. человек, музейные учреждения посетили более 160 тыс. человек.