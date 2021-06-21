Около 30% населения Урала привилось от коронавируса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 июня. /ТАСС/. Почти треть населения Уральского федерального округа (УрФО) привилось от новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщили ТАСС в аппарате полномочного представителя президента в УрФО Владимира Якушева в понедельник.

"По данным на 20 июня, в регионах Уральского федерального округа привито более 29% населения. Это чуть больше, чем в среднем по России", - говорится в сообщении.

По данным полпредства, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре вакцинировалось 39,5% населения, Тюменской области - 39,4%, Ямало-ненецком автономном округе - 39,2%, в Курганской области привито 32% населения, в Свердловской - 28%, в Челябинской - 22%.

В регионах УрФО проживают 12,4 млн человек (8,43% населения страны), в том числе в Свердловской области - 4,3 млн, в Челябинской - 3,5 млн, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре - 1,7 млн, Тюменской области - 1,5 млн, Курганской области - 827 тысяч, Ямало-Ненецком автономном округе - 544 тыс. человек.