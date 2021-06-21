В Москве не планируют экстренно строить новую клинику для лечения пациентов с COVID-19

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Экстренно возводить в Москве новую клинику для лечения пациентов с коронавирусом не планируется. Об этом сообщил журналистам в понедельник руководитель столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов.

"В планах других [таких] объектов нет, на мой взгляд, огромный объем проводится мероприятий по строительству инфекционных больниц", - сказал Загрутдинов в ответ на вопрос, планируется ли в Москве строительство новых инфекционных больниц в связи с эпидемической обстановкой.

17 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что количество коек, предназначенных для лечения заразившихся коронавирусом в Москве, за считаные дни увеличилось с 12 тыс. до 17 тыс. В ближайшие недели их число станет максимальным и достигнет 24 тыс.

По его словам, порядка 600 коек для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией заполняются в столице за два дня. Это соответствует мощности больницы в Коммунарке.

5 марта 2020 года Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции, который, среди прочего, предполагает и возведение инфекционного корпуса. Новая больница была построена в короткие сроки - за 34 дня - из быстровозводимых конструкций в поселении Вороновское. Для строительства больницы выбрана площадка в Новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 м от больницы, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны. 17 апреля 2020 года мэр открыл новую инфекционную больницу в Вороновском, первых пациентов клиника приняла спустя 3 дня.