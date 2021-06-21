Борис Джонсон прогнозирует сложный год для поездок британцев за рубеж

ЛОНДОН, 21 июня. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что 2021 год будет сложным для поездок за рубеж, так как основная цель правительства - не допустить завоза коронавирусной инфекции в страну. Об этом он заявил в понедельник в эфире телеканала Sky News .

"Я хочу отметить, что, как бы все ни сложилось, это будет сложный год для поездок. Я боюсь, что будут препятствия, будут задержки, потому что приоритет - это защита страны от завоза вируса", - сказал Джонсон.

Он выразил уверенность, что ограничения, введенные в королевстве в связи с пандемией коронавируса, могут быть окончательно сняты 19 июля. "Я думаю, что ситуация выглядит достаточно благоприятно, чтобы 19 июля было конечной точкой", - сказал премьер.

Изначально "днем свободы", когда планировалось отменить все ограничения, было определено 21 июня. Однако эта дата была сдвинута почти на месяц из-за ухудшения эпидемической ситуации в королевстве на фоне стремительного роста числа новых случаев заражения индийским вариантом коронавируса (штамм "Дельта" по новой классификации ВОЗ). Последние пять дней ежесуточно отмечается около 10 тыс. новых случаев инфицирования, хотя ровно месяц назад их было не более 3 тыс. Власти решили ускорить процесс вакцинации населения и сократить до восьми недель промежуток между первым и вторым уколом. Почти 82% совершеннолетних жителей королевства (почти 43 млн человек) получили первую дозу вакцины от COVID-19. Полностью привиты 59,5% взрослых британцев - 31,3 млн человек.

"Светофорная" система поездок

С мая в стране действует "светофорная" система поездок. Все направления поделены на группы трех цветов - зеленого, желтого и красного. Желтый список включает больше полутора сотен стран, в том числе Россию. По возвращении оттуда путешественники вынуждены соблюдать 10-дневный карантин, однако это можно делать дома. Штраф за нарушение правил самоизоляции или сообщение ложной информации при въезде в королевство определен в £10 тыс. При поездке в Великобританию из этих государств надо трижды сдать тест на коронавирус.

Зеленая группа, которая освобождает от необходимости соблюдать карантин, состоит из Австралии, Брунея, Гибралтара, Израиля, Исландии, Новой Зеландии, Сингапура, Фарерских и Фолклендских островов. Приезжие из этих государств должны сдать анализ на второй день нахождения в Великобритании.

В красном списке находятся порядка 50 государств, при въезде из которых в королевство гражданам за свой счет придется 10 дней провести в изоляции в гостинице под строгим наблюдением и сдать два теста на коронавирус по прибытии. Сюда входят все страны Южной Америки, а также Бангладеш, Индия, Пакистан, Турция, Филиппины, ЮАР и ряд других государств.