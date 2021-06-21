Конвенция о запрете домогательств на работе вступит в силу 25 июня

ЖЕНЕВА, 21 июня. /ТАСС/. Конвенция Международной организации труда (МОТ), требующая полного искоренения в трудовой сфере насилия и домогательств, вступит в силу 25 июня. Об этом говорится в распространенном в понедельник в Женеве сообщении МОТ, являющейся специализированным учреждением системы ООН.

"Первый международный договор по вопросу насилия и домогательств вступает в силу 25 июня 2021 года - по прошествии двух лет после того, как он был одобрен Международной конференцией труда", - отметила пресс-служба МОТ. На настоящий момент конвенцию ратифицировали шесть стран - Аргентина, Намибия, Сомали, Уругвай, Фиджи и Эквадор. На эти государства ляжет юридическая обязанность по соблюдению положений конвенции по прошествии года после ратификации, пояснили в МОТ.

Как подчеркнул в организации, данный документ - Конвенция №190, а также Рекомендация №206 "признают право каждого на мир труда, свободный от насилия и домогательств, и обеспечивают общие рамки для действий". В конвенции впервые дано "международное определение" насилия и домогательств на рабочем месте, в том числе на гендерной основе. Согласно этому определению, речь идет о "неприемлемых формах поведения и практики или угрозы таковых", целью или следствием которых является "причинение физического, психологического, сексуального или экономического вреда, включая гендерное насилие и домогательства".

Страны, ратифицировавшие конвенцию, обязаны, в частности, ввести законодательный запрет на насилие и домогательства на рабочих местах, осуществлять мониторинг этого запрета и обеспечить работникам свободный доступ к средствам правовой защиты. Генеральный директор МОТ Гай Райдер в распространенном в понедельник в Женеве заявлении призвал государства ратифицировать этот документ, чтобы "вместе с работниками и работодателями, а также с их организациями построить достойную, безопасную и здоровую трудовую жизнь для всех".

Целью МОТ является продвижение принципов социальной справедливости, международно признанных прав человека и прав в сфере труда. В организации состоят 187 государств, включая Россию.