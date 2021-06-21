Нижегородские власти постановили организовать вакцинацию 60% сотрудников некоторых сфер

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Власти Нижегородской области из-за увеличения числа случаев заражения коронавирусом в регионе постановили организовать вакцинацию не менее 60% сотрудников организаций, работающих в том числе в сферах торговли, бытовых услуг, общественного транспорта, здравоохранения и образования. До 25 июля необходимо организовать проведение прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, до 25 августа - вторым, сказано в постановлении главного государственного санитарного врача по Нижегородской области.

"В срок до 25.07.2021 года организовать проведение профилактических прививок первым компонентом или однокомпонентной вакциной, а в срок до 25.08.2021 года - вторым компонентом вакцины от новой коронавирусной инфекции, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, не менее 60% от общей численности работников, сотрудников", - сказано в документе.

Постановление касается сотрудников сферы услуг, ЖКХ и энергетики, транспортных компаний, МФЦ, организаций образования и здравоохранения, работников театров и кинотеатров, правоохранителей. Требования не распространяются на лиц, имеющих противопоказания к вакцинации. Также прививать необходимо таксистов, сотрудников общепита, салонов красоты, финансовых организаций, почтовых отделений, детских комнат.

Отмечается, что с 10 мая в регионе заболеваемость коронавирусом увеличивается. Рост заболеваемости отмечен в возрастных группах от 18 до 29 лет (на 7% по сравнению с предыдущей неделей), от 30 до 49 лет (на 16%). Основную долю (65%) заболевших составляют лица трудоспособного возраста в возрасте от 18 до 65 лет. Отмечается рост числа заболевших людей, активно посещающих общественные места и пользующихся общественным транспортом.

В постановлении также говорится о необходимости усилить разъяснительную работу по вопросам профилактики коронавируса, обратив особое внимание на необходимость проведения прививок. Областному Минздраву необходимо обеспечить вакцинацию с развертыванием дополнительных прививочных пунктов с привлечением медработников. В пунктах при этом не должно быть скопления людей.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в Нижегородской области зафиксировано почти 122 тыс. случаев заражения коронавирусом, 115 тыс. человек выздоровели, 4 тыс. умерли.