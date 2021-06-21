В Подмосковье число госпитализаций с COVID-19 растет на 40% в неделю

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Уровень госпитализации пациентов с коронавирусом в Подмосковье растет в течение трех недель на 40% от недели к неделе. Об этом сообщила в понедельник журналистам заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

"В течение трех недель уровень госпитализации растет от недели к неделе на 40%. Чтобы мы понимали, у нас развернуто было 6,5 тыс. коек, а сейчас мы уже дошли до 12 тыс. - это за весь месяц июнь. За последнюю неделю мы развернули 2,1 тыс. коек дополнительных", - сказала Стригункова.

Она отметила, что свободный коечный фонд в Подмосковье составляет не более 11%. "Разворачиваем мы коечный фонд практически ежедневно для того, чтобы оказывать помощь всем нуждающимся в ней пациентам", - добавила Стригункова.

Ранее она сообщала, что госпиталь для пациентов с коронавирусной инфекцией в парке "Патриот" в Московской области с понедельника возобновит свою работу.

При этом более 8% проходящих лечение в стационарах переносили COVID-19 ранее или были привиты. "Если брать людей, находящихся сейчас в стационарах, то порядка 8-10% - это те люди, которые либо вакцинировались или болели ранее. Причем, есть те пациенты, у которых наблюдалось небольшое количество антител", - сказала Стригункова.

Подмосковье находится на третьем месте после Москвы и Санкт-Петербурга по числу заразившихся коронавирусом в России. Всего выявлено 292 353 случая заражения, выздоровели 239 809 человек, умерли 6 355.