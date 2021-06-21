Число коек для пациентов с COVID-19 в Петербурге увеличат до 10 тыс.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 июня. /ТАСС/.Число коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге на этой неделе увеличат до 10 тыс., сообщил в эфире телеканала " Россия-24 " губернатор Петербурга Александр Беглов. Сейчас в городе более 9 тыс. коек для таких пациентов.

"Готовятся начать прием пациентов средней тяжести резервные корпуса временного госпиталя в "Ленэкспо". В качестве резерва планируем поэтапно подключать федеральные учреждения. Первым из них откроется на прием ковидных больных медицинский университет имени Мечникова. К концу этой недели развернем в Петербурге более 10 тыс. специализированных коек",- рассказал он.

В последние дни заболеваемость новой коронавирусной инфекцией в городе растет, впервые с февраля число ежедневных случаев заражения превысило 1 тыс.

Глава города также призвал жителей пройти вакцинацию от коронавируса. По его словам, первую прививку уже сделали 790 тыс. человек, а полностью завершили цикл 665 тыс. человек. Он отметил, что в прошлую пятницу вакцинировались более 8 тыс. жителей города. "Этот показатель необходимо довести минимум до 20 тыс. в день", - заявил он.

По последним данным, в Петербурге выявили 458 401 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели после заражения 429 120 человек, умерли 15 421. За последние сутки в городе выявили 1046 случаев заражения.