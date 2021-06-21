В томской больнице после роста числа пациентов вновь открыли госпиталь для COVID-19

ТОМСК, 21 июня. /ТАСС/. Отделение городской больницы № 3 в Томске перепрофилировали в госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом. Пациентами станут жители Томской области, где число выявляемых случаев заражения выросло вдвое в июне, со средней и тяжелой формой течения COVID-19, а также граждане старше 65 лет, сообщили журналистам в пресс-службе областной администрации в понедельник.

"Инфекционное отделение третьей горбольницы перепрофилировано по специфике своей работы. Дополнительные площади инфекционного отделения разгрузят другие респираторные госпитали, защитив от перенаполняемости палат. Респираторные госпитали Томска продолжают принимать пациентов с COVID-19, протекающим в тяжелой и среднетяжелой форме, из всех районов области, а также пациентов старше 65 лет независимо от степени тяжести заболевания. Заболевшие оперативно получают высококвалифицированную помощь", - приводятся в сообщении слова замгубернатора по социальной политике Алены Левко.

Госпиталь в горбольнице уже принял 32 человека. Сегодня в Томской области коечный фонд для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и пневмонией составляет 905 коек, свободных из них 196. Помимо третьей горбольницы пациентов с коронавирусом принимают еще три медучреждения в Томске и одно - в Северске.

Инфекционное отделение больницы № 3 Томска было первым в регионе, где начали принимать пациентов с новой коронавирусной инфекцией в марте 2020 года, однако в связи со снижением уровня заболеваемости респираторный госпиталь был закрыт в начале 2021 года. За это время медицинскую помощь получили 3 422 пациента, в работе госпиталя было задействовано более 100 сотрудников.

По последним данным регионального оперштаба, с начала пандемии в области зарегистрировано 33 623 случаев заражения коронавирусной инфекцией, выздоровел 31 971 пациент, умерли 459 человек. С конца мая число случаев заражения выросло вдвое - с 23 до 47 в сутки. Первый компонент прививки ввели 125 тыс. жителей региона, порядка 24% от тех, кто должен привиться. Второй - более 100 тыс. Очередь на вакцинацию составляет в Томской области 9,5 тыс. человек.