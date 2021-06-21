Более 60% проживающих в учреждениях соцобслуживания прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 60% проживающих в учреждениях соцобслуживания в России прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целях снижения заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала текущего года в стационарных учреждениях социального обслуживания была организована вакцинация. На 1 мая 2021 года ее прошли почти 182 тыс. или более 60% получателей социальных услуг и более 83 тыс. сотрудников", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.