{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Более 60% проживающих в учреждениях соцобслуживания прошли вакцинацию от коронавируса

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Более 60% проживающих в учреждениях соцобслуживания в России прошли вакцинацию от коронавируса. Об этом в понедельник сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"В целях снижения заболевания новой коронавирусной инфекцией с начала текущего года в стационарных учреждениях социального обслуживания была организована вакцинация. На 1 мая 2021 года ее прошли почти 182 тыс. или более 60% получателей социальных услуг и более 83 тыс. сотрудников", - сказала она на заседании совета по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве.

Теги
Голикова, Татьяна АлексеевнаРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
Пандемия COVID-19
В Хабаровске отменили фестиваль "Рок над Амуром"
Мероприятие планируют провести, когда ситуация стабилизируется
Читать полностью